Cameroun : le chinois Sinomach remporte le marché de réhabilitation de 300 stations de captage d’eau

(Agence Ecofin) - La société chinoise Sinomach a décroché le contrat pour la réhabilitation de plus de 300 stations de captage d’eau au Cameroun, apprend-on de sources proches du dossier. On n’a pas pu obtenir plus de détails sur les contours de ce marché.

Les stations Scanwater à réhabiliter ont été construites dans les zones rurales du pays il y a 40 ans, grâce à des financements danois, apprend-on. Depuis lors, ces équipements ont été soit vandalisés, soit simplement abandonnés, reléguant les populations bénéficiaires au rang de parents pauvres de la distribution de l’eau potable sur le territoire camerounais.

Dans le cadre du vaste programme de réhabilitation enclenché par le ministère de l’Eau et de l’Énergie, une première station de captage Scanwater a été réceptionnée en février 2020 dans la localité de Nanga Eboko, dans la région du Centre du pays.

BRM