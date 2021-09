Alitheia IDF engage 3 millions $ pour soutenir la croissance de l’agro-industrie nigériane ReelFruit

(Agence Ecofin) - Après la mise sur pied d'un programme d’accompagnement technique et de recherche de financement pour des entreprises en phase de croissance, le fonds Alitheia Capital réalise un investissement dans une structure de production de fruits au Nigeria.

Alitheia IDF, un fonds de private equity dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) africaines a mené un investissement de 3 millions $ de série A dans ReelFruit, une entreprise nigériane de production de fruits secs haut de gamme. Les ressources obtenues permettront à la structure d’acquérir une nouvelle usine pour augmenter sa production de fruits secs et ses exportations, et développer de nouveaux produits.

« Alitheia IDF est fier de soutenir les efforts continus de ReelFruit pour stimuler la production alimentaire au Nigeria et avoir un impact positif sur les communautés, grâce à des partenariats avec des agriculteurs, des distributeurs et des détaillants locaux », a déclaré Tokunboh Ishmael, cofondateur d'Alitheia IDF.

Cet investissement intervient près de deux ans après le lancement par le Fonds d'un programme d’accompagnement technique et de recherche de financement destiné aux entreprises en phase de croissance et désireuses de faire évoluer leurs activités.

Alitheia IDF qui est une coentreprise entre le nigérian Alitheia Capital et le sud-africain IDF Capital investit principalement dans six Etats africains (Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Zambie, Zimbabwe, Lesotho) et cible des entreprises locales évoluant dans les secteurs de l’agro-industrie, des biens de consommation et des services financiers.

Le véhicule qui est administré par des femmes a constitué un portefeuille de PME majoritairement dirigées par des femmes. Au sein des pays émergents, les PME qui sont à l’origine de 80 % d’emploi peinent à se développer en partie du fait de manque de moyens financiers.

Chamberline Moko