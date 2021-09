Sahel Capital et l’allemand KFW vont investir 24 millions $ dans des entreprises agricoles en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Sahel Capital est de nouveau sollicité en qualité de conseiller en investissement pour le Social Enterprise Fund for Agriculture in Africa. Le fonds parrainé par la banque allemande KfW s’adresse aux entreprises de la chaîne de valeur agricole.

La société de capital-investissement Sahel Capital et la banque allemande KfW ont procédé au lancement d’un fonds d’impact de 24 millions $ qui cible des entreprises agricoles d’Afrique subsaharienne. Le capital-investisseur agira comme conseiller en investissement du Social Enterprise Fund for Agriculture in Africa (SEFAA) et KfW en qualité de parrain.

Le véhicule agricole investira en fonds propres et quasi-fonds propres dans la chaîne de valeur agricole, ce, dans le but de combler le déficit de financement des entreprises en phase de démarrage, et de soutenir la production de petits exploitants.

Avec le SEFAA, Sahel Capital mettra en œuvre une nouvelle stratégie d'investissement distincte, mais complémentaire à celle de son premier fonds Fafin ciblant des PME établies et à forte croissance. SEFAA cherchera à investir entre 300 000 et 2,4 millions $ dans des entreprises ciblées.

« Le Social Enterprise Fund for Agriculture s'intègre bien dans la mission et la stratégie globales de Sahel Capital consistant à allouer des capitaux et un soutien technique pour résoudre les défis de l'agro-industrie. Ce qui à terme, stimulera une croissance transformationnelle et inclusive sur le continent africain », a commenté la firme.

Notons que Sahel Capital a levé 65,9 millions $, son premier fonds, pour le financement de l’agriculture au Nigeria. Le véhicule a clôturé de manière définitive en 2017. L’investisseur a par la suite levé de nouveaux fonds pour renforcer ses engagements au profit de PME agro-industrielles.

Chamberline Moko