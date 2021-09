Helios finalise la cession de ses 49 % de parts dans GBfoods Africa

(Agence Ecofin) - En cédant la totalité de ses actions détenues au sein du distributeur de biens de consommation GBfoods Africa, le capital-investisseur Helios réalise sa première cession depuis l’entame de l’année 2021. Son coactionnaire GBfoods SA reprendra les parts vendues.

Helios Investment Partners a vendu sa participation de 49 % au sein de GBfoods Africa. La société de capital-investissement dédiée à l’Afrique a cédé pour un montant non dévoilé, la totalité de ses actions à GBfoods SA, son partenaire et coactionnaire.

Helios a passé plus de 4 années au sein de GBfoods Africa. L’entreprise présente dans une trentaine de pays africains est le principal distributeur des marques de bouillon Jumbo, de concentrés de tomates Gino, Pomo et de lait et mayonnaise Jago et Bama.

Au cours de cette période d'investissement, Helios affirme avoir contribué à transformer GBfoods Africa en « une grande entreprise de consommation africaine à croissance rapide et locale », défend Nimit Shah, associé d’Helios. Avec le départ du capital-investisseur, GBfoods SA deviendra le principal actionnaire de la structure cédée. Cette joint-venture a été mise sur pied en 2017 par les deux partenaires, avec pour objectif de devenir l’une des plus importantes sociétés de biens de consommation en Afrique.

Selon les prévisions de la Société financière internationale contenues dans une étude publiée en mars 2018, l’Afrique sera le plus grand marché de consommation de biens et services, d’ici 2030. Près de 100 millions de personnes devraient rejoindre la classe moyenne et celle à revenu élevé. La consommation et les dépenses des ménages devraient augmenter annuellement et à un rythme soutenu.

Chamberline Moko