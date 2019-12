La FAO sonne l’alerte sur l’invasion de criquets pèlerins dans la Corne de l’Afrique

(Agence Ecofin) - Alors que la Corne de l’Afrique vient de connaître de bonnes pluies, les perspectives d’amélioration de la récolte pourraient être sapées par l’invasion des criquets pèlerins. C’est ce qu’a annoncé l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

D’après l’organisme onusien, les insectes se multiplient déjà dans de nombreux pays comme Djibouti, l’Érythrée, le Soudan, l’Éthiopie et la Somalie. Dans les deux dernières nations, les nuisibles ont déjà détruit 70 000 hectares de terres agricoles.

« Les autorités nationales doivent déployer tous les efforts pour conduire des enquêtes régulières et des contrôles efficients en temps opportun et élargir ces actions dans les semaines et les mois qui viennent. Les opérations de lutte aérienne et terrestre entreprises au Soudan ont permis de traiter plus de 12 000 hectares dans la première moitié du mois de décembre », souligne la FAO.

Pour rappel, les criquets pèlerins peuvent parcourir jusqu’à 150 kilomètres par jour et un nuage de criquets pèlerins peut détruire un volume de récolte pouvant nourrir jusqu’à 2500 personnes en une année selon la FAO.

