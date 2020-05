Botswana : Ninety One a cédé une partie de ses actions détenues au sein de Kamoso

(Agence Ecofin) - Ninety One, la branche d’investissement du sud-africain Investec Bank, a cédé une partie des actions qu’elle détient dans le capital de l’enseigne botswanaise de vente de produits de grande consommation, Kamoso.

Les raisons ayant motivé cette cession et le montant de la transaction n’ont pas été dévoilés. L’annonce survient deux années après l’acquisition par Ninety One et ses associés d’une participation majoritaire dans le capital de Kamoso.

Les médias locaux avaient à cette période considéré cette acquisition comme la plus importante transaction de private equity au Botswana. Dans le cadre de la présente opération, Ninety One a consenti de vendre 24 % de ses parts à la Botswana Development Corporation (BDC).

La BDC, nouvel actionnaire de Kamoso est une firme d’investissement contrôlée majoritairement par le gouvernement du Botswana et qui réalise des prises de participation dans des secteurs diversifiés. Ian Dewar, CEO de Kamoso, s’est dit enthousiasmé suite à la conclusion de cette opération. « L'équipe de Kamoso Africa est ravie d'accueillir la Botswana Development Corporation comme l'un de nos principaux actionnaires. Grâce à sa connaissance intime du marché du Botswana, son implication renforcera notre stratégie de croissance », a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 2015, Kamoso qui distribue des biens de consommation et produits alimentaires de marques locales et internationales a étendu son empreinte géographique à six pays d’Afrique australe.

Chamberline Moko