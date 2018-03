Cameroun : la Southwest Development Authority multiplie des fermes pour la production de semences résistantes aux intempéries

(Agence Ecofin) - Depuis 2014, la Southwest Development Authority (Soweda), un organisme public chargé d’impulser le développement de la région du Sud-Ouest du Cameroun, a lancé un vaste programme de multiplication de semences de maïs, de manioc, de haricot, d’igname et de banane plantain, a révélé l’agence britannique Reuters.

Ces semences, apprend-on, en plus de satisfaire la demande des producteurs en semences, ont la particularité de produire non seulement des rendements plus intéressants, mais aussi de pouvoir résister aux intempéries, notamment à une sécheresse prolongée.

Depuis le lancement de ce programme de multiplication des semences, confient les responsables de la Soweda, 63 groupements de producteurs rassemblant environ 70 000 membres ont déjà utilisé ces semences, qui sont désormais mises à la disposition des producteurs de tous les départements de la région du Sud-Ouest et au-delà.

BRM