Madagascar : McCormick et l’USAID consacrent 3 millions $ pour la préservation de la biodiversité

A Madagascar, le leader mondial des arômes, des assaisonnements et des épices, McCormick & Company investira 3 millions $ dans la préservation de la biodiversité. L’initiative dénommée « Sustainable Vanilla for People and Nature » sera menée en collaboration avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’Association nationale des entreprises coopératives Clusa International (NCBA Clusa).

Elle permettra de mettre en place une production durable de vanille dans les régions de Sava et d’Analanjirofo, tout en améliorant les revenus des agriculteurs. Environ 3000 producteurs sont visés par le projet qui sera mis en œuvre sur trois ans.

Sur la Grande île où 85 % de la population vit de l’agriculture, la déforestation et les événements climatiques extrêmes ont pris de l’ampleur. « Nous espérons que le partenariat public privé qui existe entre l’Usaid, McCormick et NBCA Clusa contribuera à inverser la tendance destructrice de la biodiversité, tout en augmentant la production de vanille certifiée de haute qualité, en améliorant la résilience des agriculteurs et de leurs familles, en renforçant les entreprises coopératives et en aidant les agriculteurs à réduire leurs émissions climatiques », a affirmé NCBA Clusa dans un communiqué.

Gwladys Johnson Akinocho