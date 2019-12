Ghana : la Fondation OCP et le gouvernement s’associent pour l’élaboration de la carte de fertilité des sols

(Agence Ecofin) - La Fondation de l’Office chérifien des Phosphates (OCP) a lancé le 11 décembre dernier en partenariat avec le ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA), un projet relatif à l’élaboration de la carte de fertilité des sols. Cette initiative vise à parvenir à une meilleure connaissance des potentialités des sols du pays afin d’améliorer les rendements des cultures.

Concrètement, le projet s’orientera sur le renforcement des capacités, l’équipement des laboratoires et la conception de la carte de fertilité proprement dite. Dans les détails, quelque 130 agronomes, ingénieurs, laborantins et cadres du MoFA devraient recevoir une formation sur 3 ans notamment sur le contrôle de la qualité des engrais, la nutrition des plantes et la fertilisation des cultures.

En outre, la Fondation OCP fournira au MoFA les équipements nécessaires à ses deux laboratoires spécialisés dans l’analyse des sols et des fertilisants, une unité mobile d’analyse des sols et du matériel roulant adapté pour couvrir les régions les moins accessibles pour le prélèvement des échantillons de sols.

Le projet devrait permettre d’analyser et de cartographier plus de 100 000 hectares de sols dans la zone pilote, à Ashanti. Cette initiative vient quelques mois après la signature par l’OCP et l’exécutif ghanéen d’un accord relatif à la construction d’une usine d’engrais d’ici 2024.

Pour rappel, la Fondation OCP a déjà cartographié en partenariat avec les États africains, plus d’un million d’hectares de sols et a équipé près de 14 laboratoires.

