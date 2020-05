Afrique de l’Est : la Climate Innovation and Investment Facility alloue 2 millions € pour une agriculture intelligente

(Agence Ecofin) - Le projet Climate Resilient Agribusiness for Tomorrow (CRAFT) a accordé une subvention de 2 millions € à 14 entreprises privées du secteur agricole. Celles-ci sont actives dans les cultures de tournesol, soja, sésame, haricot et sorgho en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.

Ce projet développé par la Climate Innovation and Investment Facility (CIIF) a pour objectif d’accroître la disponibilité et l’accessibilité de cultures vivrières résilientes au climat en Afrique de l’Est. Il permettra en outre de promouvoir les innovations liées à l’agriculture intelligente tout en soutenant les partenaires publics dans la mise en place d’un environnement institutionnel favorable à l’adoption à grande échelle d’une agriculture durable.

Cette subvention du CIIF axée sur la performance a été allouée à des entités qui ont pu prouver la viabilité de leurs activités. Elle a pour but de réduire les risques financiers des nouvelles initiatives commerciales, y compris celles des petits exploitants et des coopératives, contribuant ainsi à accroître le niveau d'investissement et l'engagement du secteur privé dans les systèmes alimentaires résilients en Afrique de l'Est.

Gwladys Johnson Akinocho

