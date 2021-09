Kenya : l’agriculture a enregistré une croissance de 4,8 % en 2020

(Agence Ecofin) - Principal pilier de l’économie kenyane, le secteur agricole joue aussi un rôle social important dans les zones rurales. En dépit de la pandémie de coronavirus, celui-ci continue d’afficher de bons résultats.

Au Kenya, l’agriculture a renoué avec une bonne performance en 2020. Selon les dernières données publiées le 9 septembre par le Bureau national des statistiques (KNBS), cette branche de l’économie a en effet connu une croissance de 4,8 % durant ladite année contre une hausse de 2,6 % en 2019.

