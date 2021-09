L'ARC et le GCA signent un partenariat pour l'adaptation au changement climatique en Afrique

(Agence Ecofin) - En Afrique, le secteur agricole est l’un des plus touchés par les effets du changement climatique. Pour mitiger cette vulnérabilité, l’ARC et le GCA se sont alliés pour mettre en place des moyens et des supports adaptés au continent.

Le Groupe mutuel panafricain de gestion des risques (ARC) et le Centre mondial pour l'adaptation (GCA) aideront le secteur agricole africain à faire face aux effets du changement climatique.

Grâce à leur collaboration, les deux entités entendent faciliter l'accès aux investissements dans la gestion des risques. Elles garantiront l'accès des pays africains aux meilleures pratiques et aux instruments de financement des risques de catastrophes dans le cadre de leurs stratégies globales d'adaptation au changement climatique.

