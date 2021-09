Au Cameroun, Pyrrus Koudjou veut booster l’agriculture en Afrique grâce à l’IA

(Agence Ecofin) - Les petits exploitants agricoles africains enregistrent chaque année des pertes dans leur production. Cela est dû à de nombreux facteurs dont la qualité des sols, pas toujours adaptés, ainsi que l’usage intempestif de pesticides. Des problèmes que veut régler le Camerounais Pyrrus Koudjou, fonfateur de Prom-Agric, une start-up spécialisée dans l’Agritech.

Il a mis au point une application mobile dénommée AgroClinic, capable d’analyser en 60 secondes chrono les terres cultivables. Elle est connectée à un dispositif composé d’un boitier avec des indicateurs, ainsi que de capteurs. Les capteurs sont introduits dans un mélange d’eau distillée et de terre à analyser. Les données sont alors envoyées au terminal mobile, à mesure que l’analyse se déroule.

Il existe à l’heure actuelle 10 kits AgroClinic entièrement conçus au Cameroun. Ils ont été envoyés dans divers secteurs agricoles dans le pays, mais aussi à l’extérieur, notamment au Burkina Faso, au Togo, en RDC et en France. Jusqu’à 500 hectares ont ainsi déjà été analysés depuis février 2021.

Avec les défis climatiques, l’appauvrissement des sols et l’augmentation de la population africaine, Pyrrus Koudjou veut promouvoir une agriculture aussi efficace et productive que possible, sur des espaces restreints.