Le PAM veut mobiliser 426 millions $ pour lutter contre l’insécurité alimentaire en Ethiopie

(Agence Ecofin) - Dans le monde, les fronts d’intervention humanitaire se multiplient. Entre les conflits, le coronavirus et le changement climatique, le nombre de personnes dans le besoin d’une assistance alimentaire est en pleine hausse.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé le 7 septembre un appel international afin de réunir une enveloppe record de 426 millions $ pour financer ses opérations d’assistance alimentaire en Ethiopie.

WFP is expanding its emergency response in Northern Ethiopia as conflict spreads and 7 million people in #Tigray, #Afar, and #Amhara face hunger.



We urgently need funds to scale up our response and meet the growing needs across Ethiopia: