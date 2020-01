Adaptation : la Suède alloue une contribution de 12 millions $ au FIDA pour les petits agriculteurs

(Agence Ecofin) - La Suède vient d’apporter une contribution de 12 millions $ au Fonds international de développement agricole (FIDA) afin d’accompagner l’adaptation des agriculteurs des zones rurales au changement climatique. Ces fonds serviront également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement.

Cette contribution vient en appui à l’engagement pris par le FIDA de consacrer, d’ici 2021, au moins 890 millions $ à la lutte contre le changement climatique et vise accroître la résilience de plus de 24 millions de personnes aux chocs climatiques.

« Ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont durement touchés par les effets du changement climatique. Nous devons atténuer cet impact et faire en sorte que ceux qui dépendent de la petite agriculture soient plus résilients, afin de garantir leurs moyens de subsistance », a affirmé Peter Eriksson, le ministre suédois de la Coopération internationale pour le développement.

Cet apport intervient alors que l’Afrique australe est en proie à sa plus sévère sécheresse depuis 35 ans. 11 millions de personnes dans neuf pays de la région sont en situation d’insécurité alimentaire. Selon les estimations, chaque hausse de degré de la température moyenne globale entraînera une baisse de 6 % des rendements de blé, 3,2% pour le riz, 7,4 % pour le maïs et 3,1 % pour le soja.

« Nous devons veiller à ce que les agricultures puissent continuer à travailler sur leurs terres pour garantir, à l’échelle mondiale, la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité », a affirmé Gilbert Houngbo (photo), le président du FIDA.

Gwladys Johnson Akinocho