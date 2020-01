Le FMO démarre l’année 2020 avec un engagement au profit d’exploitants agricoles d’Afrique de l’Est et de l’Ouest

(Agence Ecofin) - L’agence de développement FMO réalise son premier engagement de l’année 2020 au sein du fonds d’investissement Acumen Resilient Agriculture Fund (ARAF) dans l’optique d’apporter un appui financier et technique aux exploitants agricoles d’Afrique de l’Est et de l’Ouest. Dans ces deux régions africaines, l’ARAF ciblera des entreprises agroalimentaires et agricoles qui conçoivent des solutions innovantes d’adaptation au changement climatique.

Le fonds mis en place par la société d’investissement à impact, Acumen, financera également des firmes qui fournissent des services financiers innovants aux agriculteurs, permettant à ceux-ci d’acquérir des intrants agricoles à des prix abordables. Selon des données du FMO, l’Afrique subsaharienne regorge d’environ 50 millions d’exploitants agricoles qui non seulement n’ont pas accès à un soutien technique et financier, mais aussi subissent les aléas du climat.

Avec une taille cible de 50 millions $, Acumen Resilient Agriculture Fund accompagne des entreprises agroalimentaires en début d’activité, dans leur processus de croissance et dans leurs initiatives d’adaptation au changement climatique. Le fonds cible principalement des entreprises du Ghana, du Nigeria et de l’Ouganda.

Chamberline Moko