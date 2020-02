L’organisation internationale Slow Food lance une académie sur l’agro-écologie en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Slow Food, une organisation internationale dont le but est d’empêcher la disparition des traditions et cultures alimentaires locales, a lancé une académie sur l’agro-écologie en Afrique de l’Est. Cette initiative fait partie du projet intitulé « Développer les économies locales en Afrique de l’Est par l’agro-écologie » qui devrait durer jusqu’en 2021.

Le projet consiste en la mise en place des formations dédiées à l’agriculture bio. Il cible les jeunes agriculteurs, ouvriers agricoles et les autochtones âgés entre 18 et 35 ans. Les participants aux formations seront outillés sur les sujets tels que l’agriculture écologique et biologique, l’éducation et la sensibilisation à l’agro-écologie et la philosophie d’une alimentation bonne, propre et équitable.

L’organisation des formations se fera à travers les branches locales Slow Food notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo (RDC). Dans un premier temps, un cours de 4 mois sera organisé en Ouganda et au Kenya, et ouvert aux Tanzaniens et Congolais.

L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser les citoyens à l’éco-gastronomie et à l’alter-consommation. Ce, à travers le renforcement et la diffusion des solutions agro-écologiques efficaces et rentables, afin de guider les producteurs et agriculteurs locaux vers un nouveau système agricole.

Vanessa Ngono Atangana