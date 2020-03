RDC : 55 millions $ de l'Allemagne pour financer un programme de résilience dans le Kivu

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo bénéficiera d’un financement de 55 millions $ de la part de l’Allemagne. Les nouveaux fonds visent à financer un programme de résilience dans la région du Kivu.

La nouvelle aide sera débloquée par la Banque allemande de développement (KfW) pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement dans le cadre d’un programme prévu pour s’étaler sur la période 2020-2023. Concrètement, il s’agira d’apporter une aide à plus de 180 000 personnes vivant en zone rurale, dans les territoires de Walikale au Nord-Kivu et de Mwenga et Walungu au Sud-Kivu.

Le financement permettra aux agriculteurs des régions concernées de renforcer leur production agricole et leur gestion après-récolte, afin de diversifier leurs activités productrices de revenus, et d’améliorer la nutrition et les services sociaux de base.

« Ce projet conjoint s’appuie sur les avantages comparatifs des trois agences FAO, UNICEF, PAM visant à renforcer de manière intégrée la résilience des communautés vulnérables du Nord et du Sud-Kivu dans les domaines de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance et de l'accès aux services sociaux de base pour les enfants et les femmes en contribuant à l'objectif global de paix et de stabilisation dans les deux provinces », a déclaré Edouard Beigbeder (photo), le représentant de l’UNICEF en RDC.

Ce projet devrait permettre de réparer le tissu socioéconomique de la région, affecté par les décennies de conflits qui ont secoué la RDC.

