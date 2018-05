La FAO et l'Agence japonaise de coopération internationale envisagent une collaboration stratégique au Gabon

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) envisagent de créer une collaboration stratégique sur leurs activités liées à l’agriculture, la pêche et la biodiversité au Gabon. Dans ce cadre, le représentant de la FAO au Gabon, Hélder Muteia et le représentant résidant de la JICA, Aoki Toshimichi ont tenu une importante séance de travail il y a quelques jours.

Selon la FAO, cette rencontre s’inscrit dans le processus du renforcement de la coopération entre la FAO et les autres partenaires au développement implantés au Gabon. Elle entre par ailleurs, dans le cadre des efforts pour l’éradication de la faim et de la pauvreté, qui est une priorité globale dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui a été approuvé lors du Sommet des Nations Unies en 2015. L’alimentation et l’agriculture constituent en fait, des éléments clés parmi les 17 Objectifs de développement durable.

Cette rencontre avait également pour but de mutualiser les efforts et de créer des synergies en vue d’accélérer la cadence pour le développement durable du Gabon afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs en matière de lutte contre la pauvreté, de la faim et de la malnutrition.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu de mettre en place une plateforme de réflexion qui permettra de créer les conditions pour une collaboration stratégique et fructueuse.

Stéphane Billé