Nigeria : Development Partners International cède 31 % de ses actions au sein du groupe de restauration Food Concepts

(Agence Ecofin) - Development Partners International a investi au sein de l’enseigne de restauration rapide Food Concepts, présente au Nigeria et au Ghana, en décembre 2012 et ensuite en juillet 2018.

La société de private equity axée sur l’Afrique Development Partners International (DPI) a vendu à un montant non divulgué une partie de ses actions au sein du groupe de restauration rapide Food Concepts. Le capital-investisseur londonien conservera une participation majoritaire au sein de cette enseigne présente au Nigeria et au Ghana à travers les marques « Chicken Republic », « PieXpress » et « Chop Box ».

Les 31 % de parts de capital cédées par DPI ont été rachetées par African Capital Alliance (ACA). Cette société d’investissement, qui gère près de 1,2 milliard $ d’actifs, est largement présente en Afrique subsaharienne.

« Development Partners International a été là pour nous à chaque étape du processus. Depuis 2015, nous avons triplé nos magasins avec Food Concepts […] Nous pensons qu’il existe une piste importante pour une croissance future grâce à notre gouvernance d’entreprise et notre équipe de gestion », a commenté David Butler, directeur général de Food Concepts.

Opérationnel depuis 2001, Food Concepts opère principalement en Afrique de l’Ouest et est présent dans 25 Etats au Nigeria. L’entreprise affirme avoir augmenté ses ventes de plus de 40 % depuis 2015. Le nouvel actionnaire African Capital Alliance (ACA) et DPI soutiendront Food Concepts dans sa prochaine phase de croissance et dans sa stratégie d’expansion dans la sous-région.

Chamberline Moko