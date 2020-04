L’ONU et l’OMC alertent sur un risque de pénurie alimentaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus

(Agence Ecofin) - La crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus fait planer un véritable risque de pénurie alimentaire sur le marché mondial. C’est ce qu’estiment l’ONU à travers la FAO et l’OMS ainsi que l’OMC dans un communiqué commun.

Si on est encore loin du scénario de la crise alimentaire de 2008, les organisations craignent que les incertitudes liées à la disponibilité alimentaire ne conduisent à une vague de rétention des stocks par les pays exportateurs et in fine à un déficit sur le marché mondial. « De telles réactions peuvent contribuer à altérer l’équilibre entre l’approvisionnement alimentaire et la demande, avec pour conséquence une hausse de la volatilité des prix », explique le communiqué.

Déjà, les organisations indiquent que les perturbations dans le commerce international sont visibles avec « le ralentissement de la circulation des travailleurs de l’industrie agricole et alimentaire qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des retards aux frontières pour les containers de marchandises ».

Soulignant la nécessité d’une coopération mondiale pour garantir une fluidité des échanges commerciaux, les trois organisations multilatérales appellent à des mesures concrètes pour protéger tous les maillons de la chaîne agroalimentaire.

« Il est essentiel que les producteurs alimentaires et les ouvriers exerçant au niveau de l’étape de transformation et de la vente soient protégés afin de minimiser la propagation du virus dans le secteur tout en maintenant les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Les consommateurs, en particulier les plus vulnérables, doivent toujours être en mesure d’accéder à de la nourriture au sein de leurs communautés en respectant les exigences de sécurité. Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie du COVID-19, ne crée pas de manière involontaire des pénuries injustifiées de produits essentiels exacerbant ainsi la faim et la malnutrition », préconisent-elles.

Lire aussi :

27/03/2020 - Le Conseil international des céréales anticipe une récolte record en 2020/2021

23/03/2020 - Les achats paniques liés au Coronavirus pourraient créer une inflation sur le marché des produits alimentaires (FAO)