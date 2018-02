l-agro-industriel-camerounais-fogas-veut-se-positionner-comme-le-leader-mondial-de-la-transformation-de-la-banane-plantain

(Agence Ecofin) - La Société d’actions prioritaires intégrées de développement agricole au Cameroun (Sapidacam), appartenant au groupe agro-industriel Fogas, informe qu’elle va entrer de façon effective, cette année 2018, dans le marché de la transformation de la banane plantain.

« Le groupe Fogas-Sapidacam se positionne au Cameroun, en particulier, et dans le monde, comme le numéro 1 de la valorisation économique de la filière banane plantain, de par son unique brevet d’invention sur les énergies renouvelables », déclare Jules Abanda Ndouma, le promoteur de Sapidacam. Pour ce faire, l’agro-industriel ambitionne de créer 20 agropoles de bananes plantains et 10 unités de transformation, à travers le Cameroun. Soit, 15 000 planteurs coopérateurs disséminés dans 6000 villages.

Au-delà de la consommation domestique, explique Jules Abanda Ndouma, le Cameroun doit devenir le producteur industriel n°1 de la banane plantain en Afrique centrale. Il importe donc, en plus des exploitations individuelles, d’envisager la culture en agropoles (bassin de production).

Et M. Abanda Ndouma d’ajouter : « Nous espérons que dans quelques mois, nous entrerons dans la phase de lancement effectif du projet, à travers la construction des usines, dont les conventions sont déjà signées avec une dizaine de partenaires mondiaux, fournisseurs de technologies dont l’expérience n'est plus à démontrer ».

Selon Fogas-Sapidacam, la banane plantain est l’une des plus importantes cultures vivrières dans le monde, après le riz, le blé et le maïs. Sa consommation moyenne varie, par habitant, de 2 à 14 kilogrammes par an. Dans les laboratoires, l'agro-indutsriel camerounais affirme qu'il a déjà fabriqué des produits comme la farine, le yaourt, le carburant à base de banane plantain.

Sylvain Andzongo