L’Egypte veut booster ses exportations de textiles et de vêtements grâce à la Suisse

(Agence Ecofin) - L’Egypte a noué le 22 septembre dernier, un partenariat avec la Suisse afin de renforcer la compétitivité des exportations de textiles et de vêtements. L’accord a été paraphé par Amr Nassar, ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie et Paul Garnier, Ambassadeur de la Confédération helvétique en Egypte.

Concrètement, cette entente permettra de lancer le projet « Egypt : Improving the International Competitiveness of the Textile and Clothing Sector » qui s’inscrit dans le cadre du programme Global Textiles and Clothing (GTEX).

Cette initiative financée par le gouvernement suisse entend construire des entreprises textiles durables et concurrentielles sur le marché mondial et créer des emplois durables pour les femmes et les jeunes.

Elle sera mise en œuvre conjointement par le Centre du commerce international (ITC) et le Conseil égyptien de l’exportation des textiles et vêtements (TA&HT).

« Ce projet nous fournira le savoir-faire opérationnel et technique qui aidera à renforcer les capacités des usines et accéder à de nouvelles technologies pour améliorer nos produits et accroître la compétitivité du secteur », indique Magdy Tolba, président de la TA&HA.

Pour rappel, l’Egypte a exporté en 2017, 2,8 milliards $ de textiles et d’habillement principalement vers les Etats-Unis et l’UE selon l’ITC.

Le secteur textile emploie près de1,2 millions de personnes et compte plus de 2 500 usines.

Espoir Olodo

