Kenya Breweries investira 200 millions $ pour assurer la durabilité environnementale de ses activités d’ici 2030

(Agence Ecofin) - Dans le monde, les préoccupations liées au climat ne laissent pas les compagnies indifférentes. De nombreuses entreprises engagent de plus en plus des initiatives pour réduire leur empreinte écologique.

La Kenya Breweries Limited (KBL) envisage de consacrer une enveloppe de 22 milliards de shillings (200 millions $) dans le cadre du programme de durabilité environnementale de ses activités à l’horizon 2030.

Cette initiative qui vise la modernisation de ses installations basées à Nairobi et à Kisumu afin de leur permettre de réduire leur empreinte écologique sera le plus grand plan d’investissement dans l’action climatique engagée par Diageo, sa maison mère en Afrique subsaharienne.

Il sera déployé à partir du début de l’année prochaine et consistera notamment, en la production d’énergie indépendamment du réseau national à partir de sources renouvelables pour le fonctionnement de ses usines. La compagnie veut fournir à terme, 9,3 MW d’électricité à son unité basée à Ruaraka et 2,4 MW pour son installation localisée à Kisumu grâce au solaire.

« Ce plan est déjà partiellement mis en œuvre dans notre usine de Kisumu, où 10 % de nos besoins actuels en électricité sont couverts par l’énergie solaire. Nous nous sommes engagés à nous approvisionner à 100 % en électricité renouvelable d’ici 2030 dans toutes nos installations », indique M. John Musunga directeur général de la KBL.

Sur un second plan, le brasseur compte investir dans la fabrication de biocarburants afin de réduire à hauteur de 95 %, les émissions de carbone de ses usines qui se chiffrent annuellement à 42 000 tonnes de CO 2 . Ce volet devrait générer plus de 900 emplois directs et indirects notamment grâce à l’approvisionnement en biomasse de la compagnie auprès des agriculteurs locaux.

