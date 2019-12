Kenya : le groupe agroindustriel Sasini affiche une perte de 3,4 millions $ durant son exercice 2019

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le producteur de café et de thé Sasini a clôturé son exercice financier 2019 dans le rouge. En effet, rapporte Businessdailyafrica, l’entreprise a essuyé une perte de 337,7 millions de shillings (3,4 millions $) alors qu’il avait engrangé un bénéfice net de 293,5 millions de shillings (2,9 millions $) un an plus tôt.

Le groupe agroindustriel a notamment enregistré une chute de 20 % de ses ventes à 2,7 milliards de shillings (27 millions $) en raison de la faiblesse des prix du café et du thé qui se sont établis cette année en dessous des coûts de production. Et si la compagnie a mis en œuvre une stratégie de réduction des coûts, cela n’a pas été suffisant pour contrebalancer l’effondrement de sa trésorerie.

Conséquence de cette situation, le Conseil d’administration a décidé de ne pas verser un dividende complémentaire aux 0,5 shilling par titre perçus par les actionnaires le 16 juillet dernier.

Un tel geste aurait coûté 114 millions de shillings à l’entreprise alors que ses liquidités et soldes bancaires ont fondu de plus de 50 % à 429,2 millions de shillings.

Pour rappel, Sasini possède deux usines de transformation de thé d’une capacité combinée annuelle entre 12 000 et 15 000 tonnes de thé noir CTC (crush, tear and curl-écraser, déchiqueter et rouler) et une plantation de 775 hectares de café.

En dehors du thé et du café, le groupe opère également dans la noix de macadamia, l’avocat et les produits laitiers.

