Côte d’Ivoire : Koudijs Animal Nutrition lancera son unité de fabrication d’aliments pour volaille d’ici août 2022

(Agence Ecofin) - En Afrique de l’Ouest, la production avicole reste en deçà des besoins de consommation de la population. Pour changer cette situation, des compagnies investissent dans l’augmentation de l’offre en intrants.

En Côte d’Ivoire, le spécialiste néerlandais de la nutrition animale Koudijs mettra en service d’ici août prochain, sa nouvelle unité de production d’aliments pour volaille à Attingué, dans la commune d’Anyama. Les travaux de construction de cette usine qui ont été lancés le 10 septembre dernier devraient durer 11 mois.

Elle sera dotée d’une capacité de fabrication de 120 000 tonnes d’aliments par an, ce qui en fera, l’une des installations les plus importantes du groupe sur le continent. Ce projet nécessitera un investissement global de 8 milliards Fcfa et devrait créer plusieurs milliers d’emplois directs et indirects dans le pays.

Avec cette initiative, Koudijs Animal Nutrition entend renforcer sa présence au niveau de l’amont de la chaîne de valeur avicole en Côte d’Ivoire. La compagnie a déjà lancé en 2019 dans le pays, un couvoir d’une capacité de production de 6 millions de poussins par an. L’installation s’étend sur 1 200 m² dans la ville d’Azaguié et a coûté 2 milliards Fcfa.

Pour rappel, Koudijs est la filiale de Royal De Heus, plus importante entreprise familiale indépendante de production d’aliments pour animaux aux Pays-Bas. Elle est installée depuis 2009 en Côte d’Ivoire et opère également au Ghana et en Ouganda.

