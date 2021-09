Ouganda : Nile Breweries signe un accord sur 5 ans pour augmenter l’offre locale en manioc

(Agence Ecofin) - Depuis plus d’une décennie, plusieurs entreprises brassicoles implantées en Afrique s’orientent vers un approvisionnement en matières premières produites sur place. Cette stratégie offre de nombreuses opportunités commerciales pour les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole.

En Ouganda, la compagnie brassicole Nile Breweries Limited (NBL) a signé le 10 septembre dernier, un mémorandum d’entente (MoU) avec l’Organisation nationale de recherche agricole (NARO). Ce partenariat qui s’étendra sur les 5 prochaines années, vise à développer l’offre et la qualité du manioc commercialisé sur le marché afin de sécuriser l’approvisionnement de l’entreprise.

We are proud to announce a partnership with Nile Breweries to boost commercial cassava production for our farmers. We signed a 5-year MoU with @NBLUganda to extend agricultural research technology to local farmers supplying raw materials used in beer production. pic.twitter.com/rbVFYBmnnj — NARO Uganda (@narouganda) September 10, 2021

Nile Breweries compte en effet introduire une nouvelle bière fabriquée à partir du tubercule pour tirer profit de l’engouement des consommateurs pour les boissons à base de matières premières locales qui sont moins alcoolisées et ne nécessitent pas de sucre additionnel.

Dans les détails, l’entreprise accompagnera notamment la diffusion de technologies par la NARO ainsi que la promotion des pratiques améliorées visant l’accroissement de la productivité dans les communautés agricoles. Les autres points de collaboration concernent l’échange d’informations et de manuels de formation pour les exploitants.

Grâce à leur coopération, les deux parties entendent faire passer le rendement à l’hectare de manioc de 6 tonnes actuellement à 25 tonnes à terme. « Nous fournirons aux producteurs les boutures de manioc certifiées. Ceux-ci cultiveront le tubercule sous la supervision de notre équipe qui s’assurera que la quantité et la qualité soient respectées », indique Theunis Coetzee, directeur des services agricoles de NBL.

Pour rappel, NBL possède deux usines localisées à Jinja et Mbarara d’une capacité totale de fabrication de 3,6 millions d’hectolitres de bière par an. Elle s’approvisionne déjà, à hauteur de plus de 95 %, en matières premières locales comme le sorgho et le maïs pour la production de ses marques phares comme Eagle Lager, Nile Stout et Castle Lite.

Espoir Olodo

