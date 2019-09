La BAD et l’AFAP s’accordent pour booster l’industrie de l’engrais au Nigeria et en Tanzanie

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) et le Partenariat africain pour l’engrais et l’agro-industrie (AFAP) ont paraphé le 5 septembre dernier, deux accords de subvention d’une valeur de 5,4 millions $, pour soutenir la chaîne de valeur des engrais au Nigeria et en Tanzanie.

Cette signature a eu lieu en marge de la 9ème édition du Forum pour la révolution verte en Afrique (AGRF) qui se tenait au Ghana du 3 au 6 septembre dernier.

Concrètement, cette entente permettra de lancer des projets relatifs à l’octroi de garanties de crédits en faveur des négociants agricoles, des importateurs et des distributeurs d’engrais dans les deux pays.

S’étendant sur 2 ans, les projets cibleront directement 10 importateurs, 5 fabricants et 37 négociants de produits agricoles. Environ 520 détaillants de produits agricoles et 700 000 exploitants devraient bénéficier indirectement des retombées de ce partenariat.

« Nous sommes ravis de rejoindre nos partenaires afin d’élargir les efforts en faveur du financement du développement, de la fabrication et du mélange d’engrais », indique Jennifer Blanke, vice-présidente chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social à la BAD.

Pour rappel, les fonds nécessaires aux projets seront fournis par le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE).

Espoir Olodo