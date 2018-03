Sénégal : le PDIDAS s’engage pour la sécurisation foncière

(Agence Ecofin) - La coordinatrice du Projet de développement inclusif et durable de l’agrobusiness au Sénégal (PDIDAS), Ndeye Coura Mbaye Diop (photo), a profité de la tribune du Salon international de l’agriculture de Paris, qui s’est tenu du 24 février au 04 mars, pour adresser un plaidoyer en faveur de la sécurisation foncière, condition essentielle pour attirer les investissements. C’est ce que rapporte le site d’information Le Soleil.

« La sécurisation foncière est l’une des conditions pour avoir des investisseurs privés nationaux et internationaux. La terre est le premier intrant pour développer l’agrobusiness. Toutefois, il faudra impliquer les populations locales pour qu’elles se sentent concernées du début à la fin. Nous avons mis à la disposition des investisseurs étrangers et nationaux 19 364 hectares pour qu’ils mènent leurs activités », a-t-elle notamment déclaré.

Et de rappeler que le PDIDAS est un projet financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l’environnement (Fem) dans le but de « favoriser le développement de l’agriculture commerciale inclusive et une gestion durable des terres dans la Vallée du Ngalam et autour du lac de Guiers ».