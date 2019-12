Agribusiness Capital Fund réalise son premier investissement dans le secteur du cacao en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Agribusiness Capital Fund (ABC Fund), un fonds d’investissement qui propose aux exploitants et organisations d’agriculteurs des financements compris entre 25 000 et 1 million $, a réalisé son premier investissement en Afrique. ABC Fund qui est placé sous la gestion de Bamboo Capital Partners et Injaro Investments a investi au sein de Socak Katana, une coopérative de cacao basée en Côte d’Ivoire.

L’investissement permettra de soutenir plus de 2700 producteurs de cacao, membres de la coopérative, dans leurs activités d’approvisionnement, de transformation et de commercialisation du cacao sur le marché local et à l’export. L’opération est la première d’une série d’investissements futurs au sein de coopératives de cacao établies dans des pays en développement

« Ce premier investissement constitue un moment symbolique pour ABC Fund. Il s’agit d’une première étape vers la transformation de l’agriculture familiale dans les pays en développement, et nous sommes impatients d’annoncer de nouveaux investissements en temps voulu », a commenté Jean-Philippe de Schrevel, directeur associé de Bamboo Capital.

Domicilié au Luxembourg, ABC Fund a été lancé début 2019 et a bénéficié des financements de l’Union européenne, à hauteur de 45 millions d’euros, de l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (4,3 millions d’euros), du gouvernement du Luxembourg (5 millions d’euros) et du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Chamberline Moko