Nigeria : la BAD accorde 124,2 millions $ pour des investissements dans l’eau potable et l’assainissement à Akuré

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient d’accorder 124,2 millions $ pour des investissements dans l’eau potable et l’assainissement à Akuré (Etat d’Ondo) au Nigeria. C’est ce qu’a annoncé l’institution, dans un communiqué publié jeudi 12 décembre 2019.

Prévu pour s’étaler sur une période de 5 ans, avec un coût total de 222,69 millions $, ce projet va permettre de résoudre le problème d’approvisionnement en eau potable des ménages et d’assainissement de la ville d’Akuré et de ses environs.

Cet appui financier aidera également à installer des infrastructures d'assainissement pour les écoles, les hôpitaux et les marchés.

Intervenant à cette occasion, Ebrima Faal, directeur principal du bureau régional de la Banque au Nigeria, a indiqué que « le projet contribuera notamment à améliorer les conditions de vie des communautés de la zone du projet. L'implication de ces communautés dans les activités de sensibilisation et de marketing du public augmentera l'appropriation du projet et garantira qu'elles paient pour les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement ».

Ce projet entre dans le cadre de la politique GIRE de la BAD qui a pour but d’orienter la conception, l’approche et la stratégie de mise en œuvre des initiatives et programmes relatifs au secteur de l’eau.

André Chadrak