Trees for the Future formera 8000 agriculteurs à la gestion durable des terres

(Agence Ecofin) - L’organisation Trees for the Future formera au cours des quatre prochaines années, 8000 agriculteurs d’Afrique subsaharienne à une revitalisation de leurs terres. Ces formations seront données aux agriculteurs du Cameroun, du Sénégal, du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda.

Intitulé « Des jardins forestiers », le programme donnera aux participants des compétences dans plusieurs domaines allant de la gestion des terres à l’économie de marché. Les agriculteurs formés pourront diversifier leurs cultures, enrichir le sol et augmenter leurs revenus tout en s’adaptant au changement climatique.

« Comme la plupart des agriculteurs du monde entier, ces agriculteurs pratiquent la culture à sens unique depuis des générations, utilisant l’intensification de la monoculture. Avec l’approche des jardins forestiers, ils apprennent à diversifier les cultures, à restaurer les sols et à maximiser le plein potentiel de leurs terres. Ils voient régulièrement leur nutrition et leurs revenus s’améliorer au cours des deux premières années », a affirmé Brandy Lellou, la directrice des programmes de Trees for the Future.

Gwladys Johnson Akinocho