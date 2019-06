Harmonies Media Group introduit les mesures d'audiences media quotidiennes au Bénin, avec GeoPoll

(HARMONIES MEDIA GROUP) - Après la Côte d’Ivoire en septembre 2018, Harmonies Media Group s'appuie à nouveau sur GeoPoll, la firme américaine basée à Denver au Colorado. La méthodologie innovante de Geopoll permettra à Harmonies Media Group de fournir un planning media de niveau mondial au Bénin.

Harmonies Media Group est heureux d’annoncer qu’il étend son partenariat avec GeoPoll, en République du Bénin, pour effectuer des mesures d’audiences quotidiennes à compter du 1er août 2019. Harmonies Media Group utilisera les données fournies par GeoPoll pour optimiser le ciblage d'audiences spécifiques et l’évaluation rapide de l'efficacité des campagnes media, pour ainsi permettre aux clients de faire d’importantes économies sur les achats d’espaces publicitaires tout en s’assurant que les messages atteignent l’audience souhaitée.

Avec ce lancement, Harmonies Media Group s’inscrivant dans la symbolique du 59ème anniversaire de l’indépendance du Bénin, ouvre au secteur de la communication, une ère nouvelle avec une approche scientifique priorisant le retour sur investissement des annonceurs, l’amélioration de la planification stratégique et la disponibilité d’un baromètre pour juger de la qualité des contenus médias.

‘’GeoPoll Audience Measurement’’ utilise une méthode qui collecte des données via des enquêtes exécutées par SMS et par application mobile plusieurs fois par jour. Un délai de rappel de quatre heures fournit des données beaucoup plus fiables que les méthodes traditionnelles, dans lesquelles les répondants remplissent des formulaires papier sur une période d'une semaine et dont les résultats publiés plusieurs mois après la collecte des données. Les données GeoPoll sont disponibles le jour suivant grâce à un tableau de bord interactif, et des outils de planification intégrés permettent de cibler des publics spécifiques en fonction de la localisation et des données d’usage et de démographie.

Harmonies Media Group continue sur sa lancée, de pionner en Afrique francophone, du planning media basé sur les outils technologiques et les données d’audience à jour, ce qui profitera à l'ensemble de son portefeuille de clients existants. « En Côte d’Ivoire, nous avons pu mesurer l’impact des campagnes de clients et identifier rapidement avec eux, les optimisations nécessaires grâce à la mesure d’audience. En déployant sur le Bénin, nous restons fidèles à notre engagement d’assurer un leadership dans le secteur des agences media en améliorant les standards locaux pour les porter au niveau mondial. Nous portons le poids de l’investissement seul, parce que nous avons un devoir envers ce secteur, celui de montrer la voie aux annonceurs, aux autres agences, mais surtout aux gouvernements de nos régions. Le rôle de la communication est largement sous-estimé dans la région en raison de l’absence de mesure d’impact. Et de deux, nous nous préparons pour le suivant. », a déclaré Sidikou Karimou (photo), Directeur Général de Harmonies Media Group.

Harmonies Media Group est affilié à Omnicom Media Group en Côte d'Ivoire pour l'Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. En tant que principal réseau d'agences de médias dans la région, Harmonies Media Group couvre 15 pays, du Sénégal à la RD Congo, et propose une pratique mondiale avec des idées locales. Harmonies Media Group est au Bénin depuis 2014. Ses services sont notamment la stratégie, le planning media, l’achat media, la pige media, l’audit des investissements media et le consulting pour les multinationales et les champions locaux.