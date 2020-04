Au Togo, "Beyond Productions" va assurer la communication sur le Projet d’Appui à la Gouvernance Economique

(Agence Ecofin) - L’agence de communication « Beyond Productions » dirigée par la Togolaise Tinda N’Guessan, va être en charge de la communication sur le Projet d’Appui à la Gouvernance Economique au Togo.

C’est ce qu’indique un avis d’attribution de marché diffusé par le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de ce projet.

Devenue célèbre par la production de « Big Stories », son magazine télé qui met en lumière à travers des films documentaires, les histoires marquantes et les exploits de certaines personnes au profit de leurs communautés, cette agence travaillera bientôt à donner une grande visibilité au PAGE, tant au niveau national qu’international. Notamment en faisant connaître ses objectifs, ses activités, les progrès réalisés, les contraintes et défis dans le cadre de l’instauration d’une bonne gouvernance économique.

Beyond Productions devra entre autres, pour ce faire, élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication. Le processus de sélection a consisté d’abord en une présélection d’un trio, sur une liste de 7 concurrents. Et ensuite, en une dernière évaluation sur la base des offres techniques, sur une short-list où cette agence était en concurrence avec Hermès Communication et Intelligence Group.

Séna Akoda