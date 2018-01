Africinvest injecte 1,7 million $ dans le capital du groupe marocain de communication Buzzkito Network

(Agence Ecofin) - Africinvest, une importante société de private equity basée en Tunisie et dont le portefeuille d'investissement comporte des dizaines d'entreprises de tous les secteurs en Afrique, a injecté 1,7 million $ sous la forme d'un apport en fonds propres dans le capital de Buzzkito Network, un groupe marocain de communication.

Sur son site internet, l'entreprise bénéficiaire du financement se présente comme un acteur majeur de la communication des marques, via le digital dans la zone couvrant le Moyen-Orient et le Maghreb. Elle revendique près de 32 millions de vues par jour et compte dans son portefeuille des groupes comme Coca-Cola, ou encore Phillips.

Le niveau de participation acquise par AfricInvest, dans le cadre de cet investissement, n'a pas été dévoilé. Aussi il n'est pas clairement précisé avec lequel de ces fonds la firme a réalisé cette nouvelle opération. Toutefois, on notera, que vers la fin 2017, elle a réalisé un premier closing pour deux de ses nouveaux fonds, dont l'un destiné au secteur financier, et l'autre visant exclusivement le Maghreb

Idriss Linge