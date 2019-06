(OPINION & PUBLIC) - Marcel Aïssy et Kwame Senou, lancent la première offre africaine d’agences spécialisées en relations publiques axée et présente au Cameroun, en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire.

En choisissant comme mission, de s’engager à présenter de manière positive les marques, les citoyens et les gouvernements de l’Afrique francophone dans un monde connecté numériquement, la firme tient compte des enjeux actuels du secteur et de la région. Opinion & Public se positionne sur 3 services : les relations publiques, la communication stratégique, et les affaires publiques.

Mesurer la qualité de la communication et leur engagement

La firme a d’ores et déjà réunit une équipe ad’hoc chargée de conduire la mise en place de méthodologie et de panels pour la mesure des indicateurs clés dans la région. Elle promet déjà de fournir dès Septembre 2019, des chiffres sur l’engagement des employés, la perception des administrations publiques, du secteur bancaire et de celui des assurances. Opinion & Public s’appuie dans ce travail sur les directives et les bonnes pratiques répertoriées par l’association internationale de relations publiques (IPRA en anglais) et l’association africaine de relations publiques (APRA en anglais), deux faitières dont elle est membre. La mise en place de mesures fiables et contextualisées est un pas important vers l’amélioration de la communication, restée jusqu’à présent très centrée sur la promotion sans vraiment tenir compte du feedback. La maturité des audiences dans une Afrique de plus en plus urbanisée et exposée aux médias étrangers, change la perception des marques opérant localement et le niveau d’attente vis à vis d’elles.

« Dans un contexte où les agences sont toutes concentrées sur une approche intégrée, nous avons choisi la spécialisation comme arme de différenciation capable de séduire des clients recherchant une réelle expertise. Nous comptons sur cette stratégie d’océan bleu pour appuyer notre développement. » répondait Kwame Senou au sujet du positionnement stratégique de l’entreprise.

Former et transmettre les best Practice en matière de communication

Afin de soutenir cette ambition, Opinion & Public souhaite former une centaine de professionnels par an à travers Opinion & Public Institute, aussi bien au sein des entreprises que des professionnels indépendants qui pourront améliorer le niveau global du secteur et mieux connecter les organisations et les personnes avec leurs audiences. Les formations ouvertes en partie au public, devraient en premier lieu porter sur la communication de crise, le branding et les relations médias. Avec une présence dans toute l’Afrique Francophone à travers un réseau de bureaux propres, de consultants et de partenaires pays, Opinion & Public se positionne donc avec des objectifs importants, qui ont séduit déjà des partenaires avec lesquels, elle a déployé ses services au Cameroun, en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire.