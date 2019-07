Sabine Gomis-Faure rejoint PhoenixPHD Côte d’Ivoire comme Directrice Business Francophone Africa

(PHOENIX PHD) - Harmonies Media Group a engagé Sabine Gomis-Faure qui a rejoint son agence PhoenixPHD en tant que Directrice Business Afrique Francophone de l’Ouest. Elle aura la responsabilité de conduire la gestion de plusieurs comptes de PHD dans la région, un rôle pour lequel Sabine est particulièrement outillée.

Sabine a débuté sa carrière chez Mindshare Paris, appartenant au Groupe M de WPP en 1998 en tant qu'acheteuse média pour les marques Nike, Mattel et IBM. Elle a ensuite rejoint Omnicom Paris en tant que responsable média TV, où elle a, pendant plus de neuf ans, géré plusieurs comptes tels que PSA Group, Wrigley, Sony, PepsiCo, Sara Lee, Namco Bandai, Dr. Oetker.

En 2010, elle a rejoint le Groupe Havas en tant que Directrice Médias et était responsable des performances télévisuelles et numériques des marques FMCG, telles que Danone et Reckitt Benckiser.

Sabine est arrivée à Abidjan, il y a 6 ans en tant que Directrice générale pour diriger l'agence à 360 ° Havas Africa en Côte d'Ivoire. Elle a dirigé l’agence sur une trajectoire de croissance avec des marques telles que Coca-Cola, Emirates, Canal +, Unilever, MTN, L’Oréal, NSIA, Lafarge, Moneygram, Tata, Vlisco, Nissan.

Adama Ballo, Président du Conseil d’Administration de Harmonies Media Group a réagi à la nouvelle en rappelant que « la démarche de pionner, que mène Harmonies Media Group dans la région en investissant massivement dans les mesures d’audience, en déclinant une offre spécialisée et en créant de la valeur pour les annonceurs, ne peut aboutir qu’avec des talents seniors dont l’expertise peut réduire le temps de mise en œuvre des transformations nécessaires. L’arrivée de Sabine Gomis-Faure entre clairement dans la mise en œuvre de ce pilier du plan d’Harmonies Media Group ».

PhoenixPHD est affilié à PHD dans le cadre de l’affiliation d’Harmonies Media Group à Omnicom Media Group en Côte d’Ivoire pour l’Afrique Francophone. PHD est un réseau mondial offrant des services de planning de communications, d’achat de médias, construit sur une culture de réflexion stratégique agile et d’innovation créative.

En tant que principal réseau d'agences de médias dans la région, Harmonies Media Group couvre 15 pays, du Sénégal à la République Démocratique du Congo, et propose une pratique mondiale avec des idées locales. Ses services sont notamment la stratégie, le planning media, l’achat media, la pige media, l’audit des investissements media et le consulting, pour les multinationales et les champions locaux.