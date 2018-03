Maroc : l’agence RAPP remporte le budget média de l’auto expo 2018

(Agence Ecofin) - Au Maroc, l’agence de communication RAPP vient de remporter le budget média d’Auto Expo 2018, le salon de l’automobile de Casablanca.

RAPP a remporté le pitch organisé par l’AIVAM (Association des Importateurs de Véhicules Automobiles Montés), pour la gestion de la campagne de communication de la 11ème édition de l’évènement qui aura lieu du 10 au 22 Avril 2018.

RAPP s’occupera donc de la campagne de communication de l’évènement qui aura pour principal objet de promouvoir l’Auto Expo 2018 auprès du grand public.

L’agence a déjà publié un nouveau «key visual », spécialement réalisé pour l’évènement. Sa publication a lancé la stratégie de déploiement à 360 degrés, pensée par RAPP et qui lui a permis de remporter le budget média de cette édition 2018 de l’Auto Expo.

L’agence communiquera notamment via de nombreux médias offline et online grâce à ses partenaires, Mass Média et Tribal DDB.

Servan Ahougnon