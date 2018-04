Nouvelles arrivées chez Harmonies Media Group

(HARMONIES) - La plus grande agence media d’Afrique francophone renforce ses équipes pour faire face à sa croissance soutenue et à sa stratégie 2021. En effet, en Côte d'Ivoire, Marie Sandrine Dodo prend la direction de l’agence HarmoniesOMD, et Dieudonné Dogo celle de l’agence PhoenixPHD, les deux entités affiliées à Omnicom Media Group. En outre, Yslain Affoyon prend la direction de l’agence Phoenix au Bénin

Marie-Sandrine totalise plus de 7 ans dans le domaine de la publicité ayant accumulé des postes en tant qu’assistante communication et marketing pour diverses entreprises en Grande-Bretagne, puis en tant que commerciale pour la régie de Canal+ à Abidjan, et enfin en tant que Responsable Media en agence communication. Marie-Sandrine détient par ailleurs un MSc en Marketing de BPP Business School à Londres. Précédemment chez McCann Abidjan, Marie-Sandrine a rejoint ses nouvelles fonctions depuis le 19 Mars.

Publicitaire de formation, Yslain a cumulé des années dans différents types d’agence conseil, BTL et production audiovisuelle. Son travail lui a permis de se familiariser avec de grandes multinationales comme DIAGEO, Moov filiale de Maroc Telecom ou encore John Walkden, par la conception et l’implémentation de campagnes media. Parti d’AG Partners, filiale de Publicis One, il s’occupera chez Phoenix de la gestion de nombreux clients internationaux à travers un portefeuille dynamique et en collaboration avec PhoenixPHD.

Dieudonné est un passionné de la Communication qui totalise 10 ans en agence conseil. Titulaire d’une Maîtrise en Sciences de la Communication et du Langage de l’Université de Bouaké, Dieudonné aura été journaliste à Fraternité Matin avant de rejoindre le monde des agences. Sa carrière chez Océan Ogilvy, l’a propulsé aux différentes fonctions du département media. Il aura également réussi à s’expatrier en Guinée Conakry, avant de revenir en Côte d’Ivoire. Avant PhoenixPHD, Dieudonné exerçait en tant que responsable media chez Vitamines Abidjan.

L’arrivée de ses 3 ressources hautement qualifiées, témoigne de la volonté de Harmonies Media Group d’assurer son leadership dans la région en promouvant les pratiques professionnelles d’agence media et en se dotant des personnes pour piloter au niveau local sa stratégie d’expansion géographique et de planification basée sur les données.