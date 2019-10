Publicis Maroc fête ses 20 ans !

(PUBLICIS) - A l’occasion de cet anniversaire, Publicis Maroc, qui a vu le jour en 1999, souhaite remercier tous ses clients et ses partenaires pour la confiance qu’ils ont montrée et le soutien dont ils ont fait preuve… Car c’est aussi grâce à eux si l’agence a su s’adapter aux attentes qui évoluent, et acquérir de nouvelles compétences, dans ce métier en perpétuel mouvement qu’est la communication !

Aujourd’hui, alors que tous les regards se tournent vers l’Afrique, Publicis Maroc s’engage plus que jamais dans la création de ponts entre plusieurs agences d’Afrique Subsaharienne du Groupe Publicis Ag-Partners. Parce que la communication se globalise et que les échanges sont de plus en plus fluides, l’agence s’emploie à créer des synergies au sein de ce qui a vocation à devenir d’abord un véritable réseau de compétences et de savoir-faire, mais aussi un hub de référence pour la communication africaine et internationale.

Dans cette perspective, l’agence est confiante quant à la suite, et continuera de mettre tout en oeuvre pour poursuivre sur cette lancée et bâtir ce réseau, tout simplement pour pouvoir offrir le meilleur.