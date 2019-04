Communication et affaires publiques : EurAfrica, une nouvelle offre entre l’Afrique et l’Europe

(35°NORD) - A l’occasion de la conférence « Afrique – Europe : créer de la valeur et construire un futur ensemble » qui s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles, les deux cabinets de conseil en communication et en affaires publiques, spécialisés l’un sur l’Afrique (35°Nord), l’autre sur les questions européennes (Lysios), annoncent le lancement d’une offre globale de conseil et d’accompagnement basée à Bruxelles sous la marque EurAfrica.

Conseil stratégique, relations avec les pouvoirs publics, relations publiques et presse : les solutions apportées par EurAfrica assurent une combinaison de compétences pour établir une relation de confiance entre des acteurs privés ou publics, leurs interlocuteurs institutionnels et les opinions publiques, africains et européens.

EurAfrica vise à accompagner des groupes internationaux, des entreprises et des institutions, des organisations professionnelles, des associations et des fondations, à travers un large spectre de secteurs : industrie et agro-industrie, énergie, eau et environnement, logistique et transport, commerce et distribution, télécoms, finance, éducation, médias, santé, secteur public et institutions.

« Depuis plusieurs années, nous faisons le constat d’un déficit de relations, de connaissance et de dialogue entre les décideurs publics africains et les entreprises actives en Afrique, et les institutions de l’Union européenne. L’année 2019 est particulièrement importante à cet égard, avec l’élection d’un nouveau Parlement, la mise en place d’une nouvelle Commission et les travaux préparatoires à la négociation des accords post-Cotonou qui vont lier les deux continents à partir de 2020 », expliquent les fondateurs d’EurAfrica, Jean-Luc Archambault, Romain Grandjean, Philippe Perdrix et Grégoire Schöller.

« Au regard de ces enjeux, il nous apparaît donc opportun de rapprocher l’Afrique et l’Union européenne en contribuant à une meilleure compréhension du contenu et des modalités d’élaboration des politiques européennes vis-à-vis du continent africain et en facilitant l’accès aux financements privés et publics européens », ajoutent-ils.

L’Europe est le premier partenaire commercial de l’Afrique avec 36 % des échanges, soit 243, 5 milliards d’euros en 2017, loin devant la Chine (16%) et les États-Unis (6%). Sur la même année, le secteur privé européen représente plus de 40 % des investissements directs étrangers (IDE) en Afrique, soit 291 milliards d’euros, contre 7 % pour les États-Unis et 5 % pour la Chine[1]. L’Afrique et l’Europe ont donc un intérêt commun à intensifier et raffermir leur partenariat, alors que l’Afrique comptera en 2050 plus de 2,5 milliards d’habitants – soit un quart de la population active mondiale – et affichera un PIB équivalent à celui de l’Union européenne[2]. « Pour saisir ces opportunités, il convient de favoriser une plus grande implication des entreprises du secteur privé et des organisations de la société civile, et de promouvoir les intérêts partagés ou réciproques », expliquent les fondateurs d’EurAfrica.

La conférence d’aujourd’hui a proposé à ce titre deux panels : « Quels financements pour les économies africaines et le développement des échanges avec l’Europe ? » et « L’éducation, les startup, les PME et le numérique : les bonnes réponses au défi de l’emploi en Afrique », en présence de l’ex-Premier Ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, de la Vice-Présidente du Parlement européen, Livia Jaroka, du Directeur Général Adjoint de la Coopération internationale et développement de la Commission européenne, Koen Doens, du Président du Comité Afrique du Medef International, Patrice Fonlladosa, du Président d’Investisseurs & Partenaires, Jean-Michel Severino, du Directeur Général d’AfricInvest Europe, Khaled Ben Jennet, du Directeur de l’activité Expertise à l’International de Bpifrance, Vincent Di Betta, du Co-CEO de HC Capital et Co-Fondateur de Cosmos Retail, Hafeez Giwa, du fondateur et PDG d’Aldelia, Cédric Filet, et du CEO de Lafont Africa et Africa Premium Investment, Dominique Lafont.

[1]Source : FMI

[2]« Entreprenante Afrique », Jean-Michel Severino et Jérémy Hajdenberg (Odile Jacob)

À propos d'EurAfrica :

EurAfrica est née du partenariat entre deux acteurs leaders.

Lysios, cabinet de conseil en affaires publiques, appuie ses clients dans leurs relations avec leur environnement institutionnel, politique et règlementaire et l’ensemble de leurs parties prenantes en France et en Europe.

35°Nord est une agence de conseil stratégique et de communication (relations presse, communication financière, communication digitale, affaires publiques) dédiée au continent africain, qui accompagne ses clients privés et publics dans leurs plaidoyers et leurs développements.