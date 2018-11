Nigeria : JCDecaux fait son entrée sur le marché local de la publicité extérieure

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, l’entreprise française JCDecaux fait son entrée sur le marché local de la publicité extérieure grâce à un accord de partenariat avec Horizon Outdoor Advertising Limited.

Cette filiale de Grace Lake Partners, société nigériane d’investissement et de conseil, détient une licence que pourra désormais exploiter JCDecaux pour fournir des services de publicité extérieure dans la République fédérale.

Le partenariat débutera par la réalisation de plusieurs commandes pour la ville de Lagos.

Ainsi, JCDecaux et Horizon Outdoor Advertising réaliseront, par exemple, un réseau d'abribus publicitaires autonomes équipés de panneaux solaires et un réseau de panneaux d'affichage de 92 m2 pour les stations en construction du futur téléphérique de Lagos.

« Nous sommes ravis d'entrer sur le marché nigérian, et en particulier à Lagos, une des villes les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne. Nous allons lui apporter le meilleur de notre expertise en mobilier urbain et un système d'information sur le trafic sans précédent, une première en Afrique », a déclaré Jean-Sébastien Decaux, membre du directoire de JCDecaux.

