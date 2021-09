(Agence Ecofin) - Après plus de trois semaines passées à la tête de la Guinée, le Colonel Mamady Doumbouya veut se mettre en règle vis-à-vis de la nouvelle charte de la Transition. Il sera officiellement investi comme président par la Cour suprême guinéenne, vendredi.

Le chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, Mamady Doumbouya (photo), va prêter serment le vendredi 1er octobre. L'annonce a été faite dans la soirée du mercredi 29 septembre à la télévision nationale.

Les militaires ont pris le pouvoir le 5 septembre dernier, après avoir déposé le président Alpha Condé qui venait d'être réélu pour un troisième mandat. Le nouvel homme fort du pays veut maintenant officialiser son statut de président, conformément à la charte de la Transition rendue publique, le lundi 27 septembre.

Cette charte a pour objectif de tracer les contours de la Transition, à la fois sur le plan juridictionnel qu’organisationnel. Elle remplace la Constitution du pays qui a été dissoute. Cette convention sera dirigée par quatre organes que sont le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) dirigé par le colonel Doumbouya, la présidence, dont il aura la charge, le gouvernement qui sera conduit par un Premier ministre, et le Conseil national de Transition (CNT), dont les membres joueront le rôle de parlementaires.

Les réformes institutionnelles qui seront appliquées via cette législation et la préparation d'une nouvelle loi fondamentale du pays donneront lieu, à moyen terme, à des « élections libres et transparentes ».

Pour rappel, cette charte a été mise en place par le CNRD, après une série de consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les membres du gouvernement déchu et les responsables des institutions ont quant à eux été d'office bannis de ce processus de transition.

Jean-Marc Gogbeu (stagiaire)