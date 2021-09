Cartona lève 4,5 millions $ pour son activité de mise en relation en ligne de détaillants et fournisseurs en Egypte

(Agence Ecofin) - Le commerce électronique est une niche dans laquelle s’engouffrent de plus en plus de jeunes sociétés. Elles utilisent la technologie pour rapprocher les fournisseurs et les détaillants. Si l’égyptien Capiter s’attaque déjà à d’autres marchés, Cartona veut encore se développer dans le pays.

En Egypte, la start-up Cartona a obtenu un financement de pré-série A de 4,5 millions $ auprès d’un groupe d’investisseurs composé de la société de capital-risque dubaïote Global Ventures, Kepple Africa et T5 Capital. Elle en a fait l’annonce ce 21 septembre, précisant que cette levée de fonds soutiendra la croissance de son activité de mise en relation électronique de détaillants et de fabricants dans le pays des pharaons.

Fondée en août 2020 et basée au Caire, Cartona a en effet développé une application sur laquelle les fabricants de divers produits peuvent se connecter et entrer en service. Comme son concurrent Capiter, la société vient donc résoudre les difficultés de visibilité que rencontrent ces deux catégories d’acteurs sur le marché.

Elle permet aussi aux détaillants de confronter les prix des différents fournisseurs, alors que ceux-ci ont accès aux données sur le comportement des acheteurs et peuvent faire de la publicité ciblée sur la plateforme. C’est d’ailleurs l’une des principales sources de revenus de Cartona, en plus des commissions prélevées sur chaque commande.

La start-up travaille actuellement au Caire et à Alexandrie avec plus de 30 000 marchands sur la plateforme. Avec cette levée de fonds, elle pourra améliorer le fonctionnement de son application et la rendre disponible pour des clients dans d’autres régions d’Egypte.