En Tunisie, Kaïs Saïed juge que le peuple veut une réforme de la Constitution

(Agence Ecofin) - Lors d’un bain de foule hier soir au centre de Tunis, le président Kaïs Saïed a promis d’annoncer rapidement le nouveau gouvernement, et a laissé entendre qu’il allait modifier la Constitution. Des propos qui inquiètent quelque peu, à la lumière des événements du 25 juillet ou l’homme s’est arrogé les pleins pouvoirs dans le pays.

Dans la soirée du samedi 11, au cours d’une sortie sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, le président Kaïs Saïed a fait une annonce devant ses partisans. « Je respecte pleinement la Constitution, […] mais les constitutions ne sont pas éternelles et des amendements peuvent y être opérés pour répondre aux aspirations du peuple tunisien. Car la souveraineté est pour le peuple », a-t-il affirmé à la presse, laissant entendre une prochaine réforme constitutionnelle.

Dans des circonstances normales, ces paroles auraient peut-être réjoui l’opinion publique tunisienne, fatiguée par les dérives de la classe politique et désireuse de confier les affaires du pays à un homme fort et rigoureux. Mais elles arrivent seulement un mois et demi après que le chef de l’Etat ait limogé le Premier ministre, suspendu le Parlement puis levé son immunité, et qu’il se soit attribué le pouvoir judiciaire. L’armée avait même été déployée dans les centres névralgiques du pays.

Alors que ces événements se déroulaient le 25 juillet, les craintes de dérives autoritaires s’accentuent désormais, même si Kaïs Saïed les balaie du revers de la main. Pour lui, ce sont « des allégations mensongères et des manœuvres », contre le peuple tunisien qui a « rejeté cette Constitution ».

Au sujet du nouveau gouvernement, le dirigeant a affirmé être à la recherche des personnes adéquates pour remplir la tâche, et qu’elles seraient annoncées dans les plus brefs délais.

