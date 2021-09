Covid-19 : les chercheurs affirment que les variants africains risquent d’aggraver la pandémie

(Agence Ecofin) - L’Afrique continue d’afficher une résilience à la covid-19, comparativement aux autres régions du monde. Des chercheurs envisagent toutefois une aggravation de la situation.

Une étude réalisée par un groupe de 112 organisations africaines et 25 organisations internationales, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, prévoit une hausse des mutations de la covid-19 en Afrique, en raison de l’émergence de nouveaux variants dans la région.

« Si le virus continue à évoluer sur le continent africain, cela deviendra un problème mondial. Il est de notre devoir moral d'essayer de protéger l'Afrique et le monde », a déclaré le virologue Tulio de Oliveira qui a participé à l'élaboration de l'étude, et dirige des institutions de séquençage génétique dans deux universités sud-africaines.

Cette augmentation du nombre des variants de la covid-19 sur le continent est attribuée principalement au faible taux de vaccination sur le continent. En effet, seuls 3,2 % d’une population africaine de 1,2 milliard d’individus ont été entièrement vaccinés. A cela, s’ajoute « la lenteur du déploiement des vaccins dans la plupart des pays africains ».

En janvier 2021, l’OMS avait identifié un peu moins de 5000 séquences publiquement disponibles provenant de 24 pays de la région. « A l’aide de ces données, nous avons identifié 145 lignées de la région. Parmi ces lignées, le variant préoccupant actuellement est le B.1.351 ou 501Y.V2 qui a d’abord été découvert en Afrique du Sud. Il a également été identifié au Botswana, et en Zambie. Nous attendons des informations sur la séquence du nouveau variant identifié au Nigeria », avait déclaré l’institution.

En juillet 2021, la France a annoncé des variants en provenance de l’étranger, mais les cas enregistrés provenaient de la Réunion, une île située au large de l’Afrique, dans l’Océan indien, mais dont les règles d’immigration sont gérées par la France. De plus, les variants dont parle l’étude ont plus été identifiés en Afrique du Sud.

Selon le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, l’Afrique a connu à ce jour près de 8 millions de cas confirmés de coronavirus et un peu plus de 200 000 décès. L’Europe totalise plus de 1,2 million de décès, soit 27 % du total mondial. Les Etats-Unis quant à eux comptent environ 656 000 décès.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)