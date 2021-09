Ghana : la présidentielle de 2024, « ce sera ça passe ou ça casse », John Dramani Mahama

(Agence Ecofin) - Au terme de l’élection présidentielle ghanéenne de décembre 2020, Nana Akufo-Addo du NPP, le président sortant, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête du pays, avec 51,30 % des voix contre 47,35 % pour son challenger John Dramani Mahama du NDC. Revanchard, ce dernier donne le ton pour 2024.

Au Ghana, les utilisateurs des réseaux sociaux sont divisés au sujet de la déclaration de John Dramani Mahama (photo) selon laquelle les élections de 2024 seront une affaire de « vie ou de mort », en particulier dans les bureaux de vote. L’ancien président de la République et récent perdant de l’élection présidentielle s’est ainsi exprimé sur Akina FM, dans la région de Bono, où il effectue actuellement une tournée de remerciements.

John Dramani Mahama:

"The 2020 elections were rigged for the NPP. We have however accepted the ruling of the Supreme Court for the sake of peace. However, come 2024, the NDC will be extra vigilant at the polling stations because that is where the elections are won. pic.twitter.com/UMSgFzDTsC — I am General Marcus! (@marcusadampah) September 7, 2021

D’après M. Mahama, le Congrès démocratique national (NDC), le principal parti d’opposition au Ghana, sera très vigilant dans les bureaux de vote, afin de protéger ses intérêts. En effet, le candidat malheureux à la présidentielle de 2020 dit avoir tiré leçon de cette défaite qu’il a longtemps refusée de reconnaître.

« Les élections de 2024 seront gagnées ou perdues dans les bureaux de vote. Ce sera ‘’ça passe ou ça casse’’ », a-t-il déclaré, ajoutant : « en 2024, nous gagnerons les élections dans les bureaux de vote et nous n'attendrons pas les résultats des centres de collationnement ni n'adresserons de pétition à la Cour suprême ».

Il a par ailleurs indiqué que son parti et lui prendraient les dispositions pour que le scrutin se déroule normalement, de façon transparente, équitable et sans accroc, insistant sur le fait qu’ils ne veulent pas être trompés et qu’ils ne tromperont personne.

Pour certains Ghanéens, dont les partisans du NDC, ces propos envoient un signal fort de non-intimidation pour 2024. D’autres, par contre, condamnent ce qu’ils interprètent comme un message d’appel à la violence politique.

For Power, John Dramani Mahama go Share "BLOOD."



John The Violent ONE! pic.twitter.com/EPUlZ5V0Rq — JOJO (@JoJo_Steven1) September 8, 2021

Les membres du Nouveau parti patriotique (NPP), au pouvoir, ont condamné ses propos, tandis que ceux de l’opposition les accusent de mauvaise foi. Cassiel Ato-Forson du NDC s'est demandé comment les membres du NPP qui ont défendu le commentaire « infâme » de Nana Akufo-Addo, « tous les morts doivent mourir », condamnent aujourd'hui un commentaire « inoffensif » disant « ça passe ou ça casse ».

I think some Ghanaians are politically crazy ?

Today NPP's are calling for the head of John Dramani Mahama because he said do or die.

But these same people saw nothing wrong with all die be die.

I think politics do not make people think straight, autism.



Ghana Sack Kwesi Arthur pic.twitter.com/6VnwRfl8oo — Mr. Celebrity (@Mr_Celebrity_O) September 7, 2021

Le Ghana demeure jusqu’ici, un exemple en matière d’expérience de démocratisation réussie, en bonne voie, en Afrique de l’Ouest, selon Mathias Hounkpè, politologue travaillant au sein de l’organisation Osiwa (Open Society Initiative for West Africa). La preuve, un ancien président peut toujours être politiquement actif dans son pays.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)