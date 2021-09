Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo dément son implication dans le processus de création du nouveau parti de son ex-mari

(Agence Ecofin) - Mentionnée sur la liste publiée mardi, des membres du comité de réflexion élargi du futur parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Ehivet Gbagbo s'est dite surprise d'y voir figurer son nom, sans avoir été consultée au préalable.

Après l'annonce de la création d'un nouveau parti politique en août dernier, Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien, a dévoilé le mardi 7 septembre, la liste des membres de l'équipe chargée de préparer le congrès constitutif de cette future formation politique. Reléguée au statut de membre du comité de réflexion élargi, l'ex-première dame, Simone Gbagbo (photo), a rejeté dans une déclaration, cette nomination.

« Je suis surprise que mon nom circule comme membre d’un groupe de réflexion élargi, sans que je n’aie même été préalablement consultée », a-t-elle affirmé, ajoutant : « je reste dubitative devant ces pratiques et manquements, et je suis peu encline à m’associer à ce type d’initiative, car je mérite un minimum de respect et de considération ».

Depuis le retour triomphal de l'ex-président à Abidjan le 17 juin, au bras de sa seconde épouse Nady Bamba, le couple politique Laurent - Simone Gbagbo bat de l'aile. L'ancien chef de l’Etat a même officiellement demandé le divorce.

Si leur vision politique laissait présager un vent d'espoir chez certains de leurs partisans, cette sortie de Simone Gbagbo souligne de réelles divergences sur la question de leur avenir politique commun.

Toutefois, plusieurs figures du cercle de M. Gbagbo, partisans du Front populaire ivoirien (FPI), sont restées fidèles à leur leader. Il s’agit notamment d’Assoa Adou, Hubert Oulaye, Sébastien Dano Djédjé, Jean-Baptiste Gnahoré, Emmanuel Ackah, Laurent Akoun.

Pour rappel, le congrès constitutif du nouveau parti de l'ex-chef d'Etat, est annoncé pour se tenir en octobre prochain.

Dorcas Loba (Stagiaire)