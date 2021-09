Un véhicule électrique 100% recyclable, la voiture du futur selon BMW

(Agence Ecofin) - La transition énergétique bat son plein chez les constructeurs automobiles. Si dans quelques années les parcs automobiles devraient être 100% électriques, l’allemand BMW veut aller plus loin en rendant durable tout le cycle de vie des voitures.

BMW a dévoilé cette semaine, à Munich, en Allemagne, son concept iVision Circular, une voiture électrique (VE) à quatre places 100% recyclable, conçue selon les principes de l’économie circulaire. L’objectif du groupe est de réduire l’empreinte carbone des VE, réinventer l’ensemble de leur cycle de vie et devenir « le constructeur le plus durable du monde dans le domaine de la mobilité individuelle haut de gamme ».

Selon les premiers détails donnés, l’iVision Circular sera conçu avec soit un matériau secondaire (utilisé dans le cycle de vie d’un autre produit), soit un matériau produit à partir de sources durables et recyclables. De plus, le processus de fabrication a été repensé avec comme but de réduire les équipements, et donc la quantité de matériaux utilisée.

Certaines pièces de la voiture sont réalisées en 3D à partir de matériaux biologiques, les chutes de matière étant immédiatement réemployées. C’est le cas par exemple du volant qui emploie, apprend-on, de la poudre de bois.

L’iVision Circular sera doté de technologies lui permettant d’être connecté aux autres véhicules et à des serveurs externes pour un échange d’informations utiles au trafic et à la sécurité. Entre autres détails à noter, citons l’absence de peinture, de véritables phares, ou encore le remplacement de l’écran par une structure cristalline.

Si le nouveau concept de BMW ne deviendra pas une réalité avant 2040, il faut noter qu’il s’inscrit bien dans la stratégie adoptée jusque-là par le groupe allemand. Rappelons en effet que celui-ci veut réduire de 50% ses émissions de CO2, d’ici 2030.