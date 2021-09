Guinée : la CEDEAO, l'UA et la communauté internationale condamnent le coup d’Etat du colonel Doumbouya

(Agence Ecofin) - Alpha Condé, élu pour la troisième fois à la tête de la Guinée, vient d'être déchu par le Groupement des forces spéciales du pays. Un coup d'État qui a fait réagir les organisations africaines et internationales.

Depuis la confirmation du coup d'Etat du dimanche 5 septembre en Guinée, les éléments du Groupement des forces spéciales, avec à leur tête, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya (photo), sont les nouveaux maîtres du pays. Toutefois, ils font face à des désapprobations de la part des institutions africaines et internationales.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a réagi en demandant un « retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions », condamnant « avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d’Etat ». L’institution a par ailleurs exigé « la libération immédiate et sans condition » de l'ancien président Alpha Condé́ et de tous ses collaborateurs mis aux arrêts.

Le communiqué de l'Union africaine (UA) s'inscrit dans le même sens et appelle le « Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à se réunir d’urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et pour prendre les mesures appropriées aux circonstances ».

Communiqué conjoint du président en exercise de l'Union africaine & le président de la Commission de l'UA @AUC_MoussaFaki sur le coup d'État en #Guinée @ https://t.co/EtbonOhUEI pic.twitter.com/F9apNaDSvG — African Union (@_AfricanUnion) September 5, 2021

Même son de cloche à Paris. La diplomatie française a sorti un communiqué pour condamner le putsch et appelé à un « retour à l’ordre constitutionnel » et la « libération immédiate et sans condition du président Condé ».

#Guinée | La France se joint à l’appel de la CEDEAO pour condamner la tentative de prise de pouvoir par la force, demander le retour à l’ordre constitutionnel et appeler à la libération immédiate et sans condition du Président Condé.



Déclaration ➡️ https://t.co/w67SC1q6fI pic.twitter.com/LI2F4vZHzp — France Diplomatie?? (@francediplo) September 5, 2021

Les Etats-Unis, quant à eux, ont préconisé des solutions pacifiques et le renoncement à « toute mesure extraconstitutionnelle qui ne fera qu'éroder les perspectives de paix ».

« Nous réitérons notre encouragement à un processus de dialogue national pour répondre aux préoccupations de manière durable et transparente, afin de permettre à la Guinée d'aller de l'avant de manière pacifique et démocratique et de réaliser pleinement son potentiel », peut-on lire dans le communiqué du département d'Etat américain.

The U.S. condemns today’s events in Guinea. Violence and extra-constitutional measures will erode Guinea’s prospects for peace, stability, and prosperity. We urge all parties to stand by the rule of law and forego efforts not supported by the Constitution. https://t.co/1mn9xUPwUN — Ned Price (@StateDeptSpox) September 6, 2021

Du côté des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'il suit de très près la situation dans le pays tout en réclamant « la libération immédiate du président Condé ».

Notons que les nouveaux hommes forts de la Guinée ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement et mis en place un Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD). Les putschistes ont également instauré un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national et fermé les frontières terrestres et aériennes.

A l'intérieur du pays, les gouverneurs régionaux ont commencé à être remplacés par des commandants militaires. Les ministres sortants sont quant à eux attendus pour une réunion ce lundi, et les militaires ont d'ores et déjà annoncé qu'aucun manquement ne sera toléré.

Jean-Marc Gogbeu (stagiaire)

Lire aussi :

https://www.agenceecofin.com/securite/0509-91199-coup-detat-en-guinee-le-lieutenant-colonel-mamady-doumbouya-confirme